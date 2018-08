Arriba a tots els mòbils aquesta nova funció de WhatsApp

El maig d'aquest 2018 WhatsApp va anunciar que les videotrucades grupals a través de l'aplicació serien una realitat abans que s'acabés l'any. Doncs bé, la companyia ha complert la seva promesa: des d'aquest dilluns la funció ja està disponible a tots els mòbils Android i Apple.Així ho ha assegurat WhatsApp a través del seu blog oficial, on ha explicat com funciona aquesta nova opció. Segons detallen els responsables de l'app, només cal iniciar una videotrucada amb un contacte i prémer damunt el botó "afegir participants" que apareix a la part superior de la pantalla. En total un usuari pot incloure fins a tres persones a la conversa – en total, doncs, la funció permet 4 participants -.D'altra banda, WhatsApp també ha detallat que està preparant diversos canvis per combatre les fake news –notícies falses- i augmentar la seguretat de l'app. Una de les modificacions que s'estaria plantejant implementar és la de limitar el número de vegades que es pot reenviar un missatge. Ara per ara, però, encara no hi ha res confirmat al 100%.