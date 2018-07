MAPA Les millors «platges interiors» de Catalunya per banyar-se lluny del mar

A l'estiu és imprescindible conèixer quins són alguns dels espais més recomanables per desempallegar-se d’aquesta calor sense haver d’anar a la platja. Els gorgs poden ser una bona opció ( podeu veure els millors de Catalunya en aquest mapa interactiu ), però també ho poden ser els llacs, els rius o els embassaments que hi ha arreu del país.D’aquestes "platges" de l’interior n’hi ha com a mínim tretze, i segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la qualitat de les seves aigües és excel·lent. Són, doncs, una bona opció per remullar-se aquest estiu si viviu o estiuegeu lluny del litoral.ha recopilat aquests tretze espais de "bany continental" en un mapa interactiu.