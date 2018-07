VÍDEO Messi es prepara per a la nova temporada amb un sorprenent company d'entrenament

Leo Messi té ganes de tornar a jugar a futbol. Després de l'eliminació del Mundial, el crac blaugrana ha aprofitat les vacances per desconnectar i ha aparcat les xarxes socials. Ara, quan l'argentí encara la recta final de les seves vacances amb la vista posada en la nova temporada, la seva parella, Antonella Roccuzzo, ha compartit un vídeo on se'l veu "entrenant" amb el seu gos.Al vídeo, Messi dribla i fa barrets a la seva mascota, que per molt que ho intenta és incapaç de robar la pilota a l'argentí. Messi té previst tornar als entrenaments en les pròximes setmanes. La lliga comença a finals d'agost i el Barça presentarà la nova plantilla amb el tradicional trofeu Joan Gamper, que enguany es disputa el 15 d'agost al Camp Nou contra el Boca Juniors.