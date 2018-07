Dani Mateo: «El referèndum pactat és l'única solució al conflicte»

Estando en Catalunya te das cuenta. El referéndum pactado es la única solución al conflicto. Lo demás es enquistarlo hasta el infinito. Y así será... Lo del infinito, digo. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 30 de juliol de 2018

Corrijo. La urna es una papelera que no sirve para nada, pero el acto de intentar votar es un símbolo muy poderoso. Mi anterior twit era ofensivo. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 1 d’octubre de 2017

Pero alguien se cree hablando en serio, que los indepes iban a dejar de dar por culo perdiendo, por ejemplo, por un 52%-48%? Jajajajajjajajajjajajajajajajajjajajajaja

No se puede hacer un referéndum pq Cataluña no es de los catalanes, sino de todos los españoles. Y no tiene más. — Pablo Hernández (@bmn93) 30 de juliol de 2018

Con el mismo tono cordial: El problema es q no os deis cuenta dq aunque tuvierais un 99% a favor, no es posible la autodeterminación de Cataluña sin el consentimiento del resto d los españoles. Cataluña es tan tuya como de un señor de Burgos o Vigo. Y así ocurre en cualquier país — Pablo Hernández (@bmn93) 30 de juliol de 2018

Dani, por desgracia los nacionalismos la única negociación que aceptan es: haz y dame lo que me salga a mi de las narices y encima dame las gracias por no pedir más (luego lo pediré, que el nacionalista nunca tiene suficiente), Adolf, Benito, Franquito, Pujol... — José Luis Núñez Diaz (@JosLuisNezDiaz) 30 de juliol de 2018

La merma amarilla sois muy ignorantes. Jamás votaréis nada sin la opinión del cojunto de os españoles ¡nazis! — Zacamot (@Zacamot) 30 de juliol de 2018

L'humorista català que triomfa a Madrid, Dani Mateo, s'ha posicionat avui favor de la celebració d'un referèndum sobre si Catalunya ha de ser independent. Segons ha exposat ell mateix al seu compte de Twitter és que "estant a Catalunya te n'adones. El referèndum pactat és l'única solució al conflicte", ha escrit, tot afegint que "la resta és enquistar-lo fins a l'infinit".Aquesta piulada se suma a la darrera amb què el col·laborador d'El Intermedio de La Sexta a va voler comentar la situació a Catalunya. Va ser concretament durant el referèndum de l'1 d'octubre, que va apuntar que posar un paper en una paperera no serveix per a res. Tot seguit, però, va haver de corregir: "L'acte d'intentar votar és un símbol molt poderós".Ràpidament, però, desenes d'usuaris l'han increpat, amb arguments com que "no es pot fer un referèndum perquè Catalunya no és dels catalans, sinó de tots els espanyls. I no té més", o que "el problema és que no us adoneu que encara que tinguéssiu el 99% a favor, no és possible l'autodeterminació de Catalunya sense el consentiment de la resta d'espanyols". D'altres directament opten per l'insult: "Sou molt ignorants. Mai votareu res sense l'opinió del conjunt dels espanyols, nazis!".