No és estrany sentir a dir "el genoll m'avisa dels canvis de temps". Moltes persones amb dolor als músculs i als ossos asseguren que noten quan canviarà el temps, sobretot quan s'apropa l'estiu. Realment hi ha relació entre els canvis de temps i el dolor crònic? En una entrevista d'EuropaPress, el doctor Carmelo Fernández García, cap del servei de Rehabilitació de l'Hospital Universitari Jiménez Díaz (Madrid) remarca que no està tan clara aquesta relació perquè "no està clara l'evidència científica que ho determina".Segons el doctor, hi ha teories que diuen que quan arriba un front meteorològic a una determinada zona, dies abans arriben diverses partícules que són percebudes per una sèrie de persones que en són sensibles i això els porta a pensar que canviarà el temps. "Potser aquesta sensibilitat i aquestes partícules poden produir uns mecanismes que modulen el seu dolor. Però no està clar", conclou Fernández.L'expert reconeix que la calor sí que pot afectar el dolor musculoesquelètic, ja que produeix cansament i apatia, aspectes que afecten la condició muscular i les articulacions. A més, en moments de molta calor, es poden produir episodis de deshidratació i els músculs ho noten.D'altra banda, la calor també altera el son, i si no es descansa bé, els moduladors cerebrals també s'alteren i fan que les mateixes patologies facin més mal. Per això, el doctor recomana que les persones amb dolor crònic s'han d'hidratar més de l'habitual i intentar descansar el més bé possible.El doctor Fernández enumera els 5 principals pilars a l'hora de combatre el dolor musculoesquelètic: la pràctica d'exercici regular encara que faci calor, cuidar les postures, descansar, hidratar-se, i fugir de les temperatures extremes. En aquest sentit, i pel que fa al fred, recomana anar amb compte amb els aires acondicionat o els corrents d'aire fred, que són els responsables a l'estiu de les contractures cervicals.