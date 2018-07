MAPA Terrasses exclusives de Barcelona ofereixen dues tapes d'autor i una cervesa a 9 euros

Terrassa de l'hotel H10 de Barcelona, un dels establiments col·laboradors. Foto: Damm

Tapa de l'hotel Ohla de Barcelona Foto: Damm

Algunes de les terrasses més exclusives de Barcelona cobren vida un any més amb els Vespres Inedit’s de Damm . Fins al 5 d’agost i en horari de 18 a 21h, 24 establiments de la ciutat oferiran dues tapes d’autor i una cervesa Inedit de Damm de 33 cl. Tot, per 9 euros.En aquesta nova edició, hi ha propostes gastronòmiques molt variades, entre les que destaca la de Casa Hotel Fuster, amb la brandada de lluç amb melmelada d’escalivada i la cresta d’humus amb botifarra del perol del xef Oriol Canillas. També és interessant la proposta de Bravo 24 de l’Hotel W, amb l’ostra de Normandia amb salsa thai i l’amanida de Barcelona del xef Carles Abellán. Sense oblidar, entre d'altres, l’H10 Metropolitan, amb la mini hamburguesa d'ànec i foie i el timbal de guacamole i pop a baixa temperatura amb escuma de llimona del xef Darío Méndez.Per aquesta ocasió especial, Damm va crear ja fa deu anys la cervesa Inedit, una barreja de cervesa de malt d’ordi tradicional i cervesa de blat elaborada per acompanyar la gastronomia de primer nivell.