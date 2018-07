Instagram ja permet eliminar seguidors sense haver-los de bloquejar

Les persones amb un compte privat a Instagram tenen l'opció de rebutjar followers. És a dir, d'evitar que certs usuaris les segueixin. Un poder del qual no gaudeixen els internautes amb un perfil públic. Doncs bé, Instagram ha decidit fer la vida més fàcil a tots aquells que fan servir l'app i introduir una nova funció anomenada "unfollow silenciós".Aquesta opció, ja disponible en alguns dispositius, permet a qualsevol usuari, tingui compte públic o privat, eliminar seguidors sense que ningú se n'adoni. D'aquesta manera, doncs, la plataforma vol evitar possibles conflictes i donar una alternativa el temut botó de "bloquejar".Com hem dit, aquesta funció només està disponible en alguns mòbils, ja que es troba en fase de proves. Per saber si la teniu activada, aneu al vostre perfil, mireu els seguidors que teniu i comproveu si us apareix una icona amb tres punts al costat del nom del contacte. Si no la veieu, és que encara no la teniu instal·lada i us caldrà esperar fins que Instagram no la implementi en tots els dispositius.