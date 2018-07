Les 20 millors fotografies fetes amb iPhone

L' iPhone Photography Awards és un concurs de fotografia que es fa a nivell mundial. Milers de fotògrafs professionals i amateurs de més d'un centenar participen cada any en aquest certamen.Ara bé, aquest concurs té una peculiaritat, i és que tal i com indica el nom, només hi poden participar aquelles fotografies preses amb iPhone.A continuació, us deixem un recull de les imatges guanyadores de cada categoria.