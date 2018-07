​Un cambrer explica totes les «collonades» que ha de patir al bar

Voy hacer un hilo de todas las gilipolleces que me pasan trabajando en el bar — Lobatiyo está muerto (@Lobatiyo) 23 de juliol de 2018

1- Un señor que viene a pillar wifi para hablar por videollamada y se pone justo debajo de la televisión habiendo más mesas libres y le quita todo el volumen porque es imbécil — Lobatiyo está muerto (@Lobatiyo) 23 de juliol de 2018

5-Ya lo conté, pero hay un tío que le compra todas las mañanas un bocadillo a su perro — Lobatiyo está muerto (@Lobatiyo) 23 de juliol de 2018

7-Una época venía una señora que bebía sin alcohol, pues según entraba la cerveza salía y se meaba en la silla, me daba fatiga decirle que pasaba hasta que un día se lo dije y se enfadó, nunca volvió — Lobatiyo está muerto (@Lobatiyo) 23 de juliol de 2018

8- Una mujer esquizofrenica que venía, me tiró un vaso a la cabeza porque decía que le eché lejia y sangre en el café (el vaso no me dio) — Lobatiyo está muerto (@Lobatiyo) 23 de juliol de 2018

*me intentó poner una hoja de reclamaciones sin haber consumido nada aquí, solo por eso, le dije que eso tampoco era posible, que tenía que consumir aquí y luego quejarse, se fue y no ha vuelto — Lobatiyo está muerto (@Lobatiyo) 23 de juliol de 2018

12- Aun estoy intentando descubrir quien me roba los botes de aceite de oliva y el jabón de mano de los baños — Lobatiyo está muerto (@Lobatiyo) 23 de juliol de 2018

El client sempre té raó? No és el que expliquen precisament a les escoles d’hostaleria. La norma correcte és: has de dir sempre que el client té raó, encara que no la tingui.En ocasions, però, els cambrers, que són els que tenen el tracte directe amb el públic, de bon grat engegarien aquesta premissa a fer punyetes. Les situacions en què es troben poden arribar a ser incòmodes, estrafolàries, incomprensibles, humiliants...És el cas d’un cambrer que es fa dir @Lobatiyo al seu Twitter, on ha compartit un fil de tuits on explica totes les “collonades” que ha tingut que aguantar treballant en un bar. La publicació ha tingut un gran ressò a les xarxes.Les situacions van des d’un senyor amb wifi i sense educació, l’entrepà del gos fins a uns lladres de pots d’oli d’oliva i sabó. Us deixem amb uns quants tuits: