WhatsApp to gain full media previews in iOS notifications, including animated GIFs https://t.co/rO3sPFr8ZB pic.twitter.com/vRloLuuTVD — iProModzZ (@iProModzZ) 24 de juliol de 2018

WhatsApp està preparant canvis en les notificacions i aquesta setmana se n'han sabut més detalls. Segons informa el portal especialitzat WaBetaInfo , la companyia permetrà previsualitzar les fotos i els gifs que us enviïn sense la necessitat d'entrar dins l'aplicació. És a dir, en la barra de notificacions us apareixerà una miniatura del contingut multimèdia.Tot apunta que aquesta modificació s'implementarà en la nova actualització de WhatsApp i que els primers a poder gaudir-ne seran els usuaris d'iOS. Com acostuma a passar, els canvis no estaran disponibles als dispositius Android fins més endavant.