Il·lusió òptica: quants colors distingeixes als cercles de la imatge?

A new Munker illusion, which I call confetti. All the dots in the background are the same color (RGB 250, 219, 172) but are perceived as four different colors. The differences are subtle, though, and depend on the size of the image when it's viewed. cc @AkiyoshiKitaoka pic.twitter.com/vT6x64LLTy — David Novick (@NovickProf) 18 de julio de 2018

"Stained Glass Window" Munker illusion: The panes that appear to be blue and (darker) purple are actually the same color (RGB 77,54,250). pic.twitter.com/pw2JklsGpk — David Novick (@NovickProf) 26 de maig de 2018

Here's a third "Easter Egg" Munker illusion. The background ovals are seen as 4 different colors but are actually all the same color (RGB 91,163,251). Original file is at https://t.co/6r2PMc3nAK. In this one, the ovals are harder to see but the background is completely uniform. pic.twitter.com/ecUn8Y9HfW — David Novick (@NovickProf) 23 de juliol de 2018

Recentment ha sorgit nova il·lusió òptica a les xarxes socials i ha estat acollida amb gran èxit pel repte que suposa per al nostre cervell. A primera vista, es veu una imatge composta per 12 cercles i unes quantes ratlles horitzontals de colors de fons.Però, si et pregunten quants colors ets capaç de distingir en els cercles de la imatge... què diries? Si la teva resposta és una varietat de tons rosa, taronja o verd lamentem comunicar-te que no és correcte.Tots els cercles són del mateix color, tot i que el nostre cervell ho percep com a quatre colors diferents. Aquest és un efecte conegut com a la il·lusió de Munker.​La il·lusió de Munker és un efecte que porta al cervell a organitzar la informació d'acord amb la luminància percebuda de l'objecte.En aquesta il·lusió influeix la percepció del color o dels colors adjacents. Aquesta il·lusió òptica està estretament relacionada amb la il·lusió de Munker-White que ens fa percebre més lluminositat en els tons quan estan més a prop de colors blancs que de negres.En el cas de la imatge dels cercles, les diferències de color que podem arribar a percebre són subtils i depenen de la mida i de la qualitat de la imatge. Si ampliem la imatge a pantalla completa podem apreciar millor que tots tenen el mateix color.A continuació, us deixem amb un parell d'imatges més que juguen amb la il·lusió de Munker.