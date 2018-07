​VÍDEO Quan aparcar es pot convertir en una odissea (còmica)

Com aparcar i no fracassar en l’intent? No és el cas del vídeo que apareix en aquesta notícia, que ja s’ha fet viral i ha donat peu a nombrosos comentaris (i riotes).A les imatges hi apareix un cotxe que intenta aparcar en un espai, força generós, i no se n’acaba de sortir. Endavant, enrere, de través, a sobre la vorera... Al final, el conductor, o conductora, no acaba de quedar clar, desisteix i marxa decebut.Tot podria haver acabat amb la simple mala experiència d’un principiant. Però, no, les xarxes socials són cruels i un usuari va aconseguir enregistrar les imatges, que es van convertir en un vídeo de, ni més ni menys, sis minuts, que va ser el temps que va trigar el cotxe en l’intent d’aparcar.Per acabar-ho d’adobar, l’usuari que va penjar el vídeo a Youtube i el va acompanyar amb música de Bob Esponja. Alegria!