La policia alerta de «Momo», la llegenda urbana de terror circula per WhatsApp

La llegenda urbana de terror Momo ha començat a voltar per les xarxes socials amb força. Una mostra d'això és que la Policia Nacional espanyola s'ha vist obligada a fer una piulada per alertar de la propagació d'aquest "joc". Abans de res, d'on surt aquesta nova llegenda urbana de terror que es propaga per Whatsapp?És la imatge de perfil d'un número de Whatsapp. Va acompanyat del missatge "Te atreves a llamar a Momo (+81345102539). Si lo haces, espero no te pase lo mismo que a mí". Tot fa pensar que és un número japonès perquè el prefix +81 és del Japó. A partir del moment que la persona agrega com a contacte aquest número es pot veure la descripció amb la frase "me llaman L". En aquest punt, el joc consisteix a atrevir-se a trucar al número misteriós.A partir d'aquí, hi ha qui ho ha provat —com sempre passa amb les llegendes urbanes— i assegura que només contesta durant la matinada. O comença a enviar-te fotos terrorífiques o missatges amb amenaces. "Pot saber qui ets i és capaç de veure el futur...", són alguns dels testimonis anònims que circulen per les xarxes socials o entre amics.Què hi ha de real en aquesta història? Poca cosa. Un repte viral amb la intenció de convertir-se en una cadena. La policia nacional ha publicat un tuit on recomana no seguir el joc després d'assegurar-se que no és cap virus.