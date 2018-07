Els 7 aliments quotidians que en abundància poden causar-te greus problemes de salut

Tots hem tingut la mala sort de provar, tastar o menjar aliments en mal estat. Sigui per equivocació, per deixadesa o per negligències externes. Poden provocar malestar, vòmits i fins i tot períodes de diversos dies amb problemes estomacals. Ara bé, compte, perquè certs aliments en mal estat o en abundància poden tenir efectes mortals. Segons explica el diari ABC , que ho ha consultat amb el Centre Mèdic-Quirúrgic de Malalties Digestives de Madrid, una intoxicació alimentàrìa pot tenir efectes molt nocius, arribant a provocar la mort. Sobretot amb aliments que són molt susceptibles de deteriorar-se si no es tracten correctament o si se n'abusa.El pinyol d'aquesta fruita (com el d'un préssec) pot comportar molts problemes de salut. "L'àcid prússic", un cianur d'hidrogen que forma part del pinyol, és molt verinós.Es tracta d'un dels peixos més populars, sobretot en el menjar asiàtic. La tonyina té un elevat nivell de mercuri que en un consum abundant pot provocar problemes renals. Si els ronyons no processen bé, pot causar una fallada important.Els fruits secs són un gran cúmul de problemes per ser una de les principals al·lèrgies que es pateixen. Aquesta ametlla necessita un processament anterior (que parteix del seu tractament per comercialitzar-se)Aquesta beguda alcohòlica, qui més qui menys l'ha provada en alguna festa o ho ha volgut intentar. Potser no sap que el nom d'Absenta significa literalment "no bevible". Un consum ja no abusiu, sinó ja de més que un tast, pot causar addictiva, al·lucinògena, amb conductes suïcides i amb comes etílics greus.Un altre fruit sec que mai s'ha de consumir cru i encara menys en abundància. Conté un oli anomenat "urishol" que pot provocar efectes urticants i dermatològics, que amb un nivell reiterat de consum pot inflamar vies respiratòries i ofegar. Encara que certs paquets afirmin vendre anacard cru, s'ha cuit prèviament.