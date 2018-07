VÍDEO L'esgarrifós vídeo que farà que et replantegis comprar fruita a la platja

La calor, l'aigua, el marc, l'olor de crema solar, els restaurants a peu de sorra són elements que formen part de qualsevol dia de platja. També ho són els venedors ambulants, que ofereixen gelats i refrescos, polseres i tovalloles, o diferents tipus de fruita per refrescar-se. En aquest sentit, s'ha fet viral l'impactant vídeo publicat a les xarxes socials per un policia de Marbella.







"Aviso que quan li ofereixin fruita de la platja, recordi aquest vídeo i vegi com la transporten, per la seva salut", destaca en la seva publicació Javier Martín. En les imatges es pot veure un cotxe amb tuppers, gel, fruita tallada i, sens dubte, cap tipus de cura higiènica. "Quin fàstic", destaquen de fons alguns agents durant la gravació de les imatges.