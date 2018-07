VÍDEO L'home que ha batut més rècords Guinness (alguns d'inversemblants) de tot el món

El seu nom és Ashrita Furman i és la persona amb més rècords Guiness de tot el món. Nascut a Brooklyn (els Estats Units) el 1954 acumula un total de 225 rècords. El més recent l'ha assolit aquest estiu, després d'aconseguir tallar 26 síndries en menys d'un minut sobre la seva panxa.

Us sembla absurd? Doncs això no és res. A continuació, algunes de les seves fites més peculiars.És la persona que ha estat aplaudint durant més estona: 50 hores seguides.És l'única persona que ha aconseguit córrer 130 quilòmetres amb una ampolla de llet al cap sense que li caigués.Ningú més, a part d'ell, ha aconseguit col·locar 123 boles de gelat damunt d'un cucurutxo sense que en caigués cap.Va aconseguir apagar 37 llumins amb 60 segons utilitzant només la seva llenguaNo hi ha ningú més al món que hagi estat capaç de fer girar un hula-hoop de 2 quilos 142 vegades en un minut.