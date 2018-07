La solidaritat salva una dona amb càncer a qui havien donat 3 mesos de vida

La solidaritat no té fronteres, i això ho sap Laura Harris, una infermera de 43 anys que al gener d'aquest any li van diagnosticar un càncer d'intestí. El pronòstic: els metges li donaven únicament tres mesos de vida.Amb dos nens petits, aquesta dona de Barnstaple (Regne Unit) es va trobar sense recursos per afrontar el tractament, que tenia un cost de 23.500 euros. Tot i així, va fer una crida a través de la plataforma Go Found per aconseguir els diners necessaris, i el resultat va ser més més que positiu: va aconseguir recaptar més de 110.000 euros, gràcies als quals ha pogut culminar tres cicles del tractament amb quimioteràpia.A més, i segons explica al seu perfil de Facebook , les proves mèdiques demostren que ha aconseguit alliberar-se de les cèl·lules cancerígenes.