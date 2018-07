L'increïble truc per arreglar una xancleta trencada

Quants cops ens ha passat de caminar tranquil·lament per una platja, per la muntanya o per la ciutat i que, de sobre, ens adonem que la nostra xancleta s'ha trencat? És un moment d'indignació que acaba amb un petit tràngol de caminar com es pot fins arribar a lloc i canviar de calçat, a l'espera de poder comprar un parell de xancletes nou.

ESTA PERSONA MERECE UN MONUMENTO POR LO QUE ME ACABA DE ENSEÑAR pic.twitter.com/O8prQ3X91B — no (@soynormalvale) 17 de juliol de 2018

Un truc compartit a la xarxa, però, farà que maleïu el moment en què vau llançar al contenidor aquelles xancletes que tan us agradaven. Es necessita únicament un encenedor i, per suposat, la xancleta afectada.