Una delirant conversa amb «Johan Cruyff» a Twitter en ple 2018 acaba amb sorpresa

A ver... ¿Cómo se lo explico sin darle un disgusta? pic.twitter.com/6xRPbkAdKb — Sempre Johan (@El_Cruyff) 12 de juliol de 2018

Se lo estoy disiendo poco a poca. pic.twitter.com/QFXE2niZsm — Sempre Johan (@El_Cruyff) 14 de juliol de 2018

Nada, ni hasienda que mire el Wikipedio.



Yo lo he intentada. pic.twitter.com/I3itncRCGA — Sempre Johan (@El_Cruyff) 16 de juliol de 2018

Ayer, de repente empesó a sospechar algo. Se masca el tragedia. pic.twitter.com/AN59QCjv1o — Sempre Johan (@El_Cruyff) 21 de juliol de 2018

Y esta noche... Ha visto el lus.

Un poco despistada, sí, pero con un calidad. pic.twitter.com/vx4ZH3Hkkb — Sempre Johan (@El_Cruyff) 21 de juliol de 2018

Hi ha qui no està suficientment informat del que passa en el dia a dia, i si no que li preguntin a aquest seguidor de Johan Cruyff, que es va passar dies parlant amb qui creia que era l'autèntic futbolista a través de Twitter. El problema era evident, i és que Cruyff ens va deixar ara fa dos anys.Tot i això, l'amo del perfil que ret homenatge a qui va ser jugador i entrenador blaugrana, i que utilitza els errors lingüístics que definien l'holandès, va tenir la paciència suficient per fer-li entendre, com es pot veure a continuació, que Cruyff ja no és entre nosaltres.