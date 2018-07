VÍDEOS Els Mossos alerten que el nou repte de moda a Instagram pot acabar en una multa

Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 18 Jul, 2018 a las 9:59 PDT

In My Feelings, des’ha convertit en un dels èxits de l’estiu i també en la banda sonora del nou challenge que triomfa a Instagram. Es diu #inmyfeelingschallenge #inmyfeelings i consisteix en fer la coreografia de la cançó baixant d’un cotxe en marxa mentre algú segueix gravant des de l’interior del vehicle.La popularitat d'aquest nou repte viral a les xarxes socials, ha fet que molts alertessin dels seus perills i posessin en dubte que es tractés d'un comportament cívic i segur.ElsMossos d'Esquadra han alertat que aquest challange pot ser constitutiu d'algun tipus de delicte. Després d'examinar alguns dels vídeos publicats a les xarxes, la policia catalana ha assegurat que dur a terme aquest repte viral pot ser considerat una infracció de trànsit segons recull el Reial decret 1428/2003. Les responsabilitats poden ser les següents:- Infracció lleu: conduir un vehicle sense mantenir la pròpia llibertat de moviments i l'atenció permanent a la conducció (els conductors són els que graven)- Infracció lleu: conduir un vehicle sense fer mantenir la posició adequada dels passatgers.- Infracció greu: no utilitzar el cinturó de seguretat (es treuen el cinturó quan el vehicle encara està en marxa).Tenint en compte les infraccions anteriors i que el vehicle circula amb les portes obertes, per infraccions reiterades, es podria denunciar una conducció negligent. Si a més, es posés en perill a terceres persones podria derivar a una infracció temerària administrativa, la qual és considerada una infracció molt greu.El Servei Català de Trànsit preveu diferents multes econòmiques per a cada una de les infraccions, tal com podeu veure en aquest document . Per exemple, conduir de manera negligent suposa una sanció de 150 euros i la retirada de 4 punts del carnet de conduir.