Deu consells de seguretat per evitar robatoris durant les vacances

Quan arriben les vacances moltes persones marxen uns dies de casa i és quan els lladres aprofiten per robar. Les policies locals recorda als ciutadans un seguit de mesures preventives per evitar fets delictius durant les vacances, com també robatoris en els habitatges que queden tancats.També es recorda que és important denunciar qualsevol fet delictiu de manera immediata a aquest cos, o bé als Mossos d’Esquadra. Igualment és aconsellable avisar-los en cas que es detectin persones sospitoses, ja que una trucada pot evitar un possible delicte.