WhatsApp ofereix 42.000 euros per respondre una pregunta

WhatsApp vol posar fi a les fake news, o notícies falses, que la gent comparteix a través de l'app. Per a fer-ho ha creat el WhatsApp Research Awards, un concurs en què anima els usuaris a idear projectes per combatre aquesta problemàtica.En concret, WhatsApp premiarà amb 42.000 euros les persones capaces de respondre amb una solució factible la pregunta: "Què s'ha de fer per acabar amb les fake news?"Els projectes han d'incloure idees sobre com detectar les conductes inadequades dels usuaris i com intentar eliminar-les, entre altres. La data límit per presentar els treballs és el 12 d'agost de 2018 a les 23:59. WhatsApp anunciarà els guanyadors la segona quinzena de setembre. Podeu trobar més informació al web del concurs.