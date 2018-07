procés català

Carles Puigdemont, durant l'acte de presentació de la Crida per la República | ACN

17/07/2018

L'entorn del president a l'exili digereix malament que el PDECat registri la marca JxCat com a partit i mou fitxa per presentar la Crida Nacional per la República la mateixa setmana que la formació reuneix l'assemblea nacional