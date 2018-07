Arriba l'estiu i amb ell la calor i les vacances. I no hi ha situació més idíl·lica que descansar i oblidar-nos de les nostres obligacions amb un còctel ben refrescant a la mà.Per això, hem fet un recull de receptes de cinc còctels d'arreu que us podeu preparar fàcilment a casa i amb els que us podreu refrescar durant les vacances estivals.