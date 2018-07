VÍDEO La impressionant veu d'una noia amb paràlisi cerebral en una església

La paràlisi cerebral que pateix l'Alfina Fresta no ha estat impediment per enlluernar amb la seva veu. Aquesta italiana de 29 anys amb una discapacitat evident ha demostrat una capacitat de superació i un talent immens en un video que s'ha fet viral.Fresta canta i enlluerna tota una església, acompanyada per una dona que aguanta el seu cos perquè no es caigui. La seva interpretació del Nessun Dorma és magistral, encara més si es pateix una discapacitat que impedeix el funcionament normal del cos.El vídeo ja corre per tot el món com un exemple de talent, superació i inspiració.