VÍDEO Una dona «roba» una de les Medalles de la final del Mundial en plena celebració

C'est moi ou la femme elle a mis une médaille tranquillement dans sa poche😂 pic.twitter.com/PZO6VQyaLw — Rguiguinho (@ahpipioui) 16 de juliol de 2018

Qué pasó ahí? Ella también quería medalla... pic.twitter.com/k5WJQA1bLg — Medio Central (@mediocentral) 15 de juliol de 2018

Un moment molt estrany es va viure a la celebració de França com a campiona del món. En mig d'un aiguat, els jugadors van desfilar davant les personalitats, com el president de la FIFA o el president francès, Emmanuel Macron, per rebre la medalla d'or.En aquell moment, una dona de les que estaven situades darrere, es guarda una de les medalles de manera dissimulada i segueix rient i aplaudint.Milions de persones estaven volcades a la televisió per veure la cerimònia, però encara es desconeix qui era la dona i per quins motius es guarda la medalla a la butxaca. La xarxa, però, ja bull amb les especulacions.