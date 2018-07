VÍDEO Pedrerol no es pot aguantar i esclata contra l'«ABC»

📺🤯 Tremendo enfado de @JPedrerol con el diario @ABC_es por un artículo titulado ➡️ "Humillaciones, autolesiones y denuncias: los momentos más vergonzosos del año en El Chiringuito" pic.twitter.com/0rziokLk10 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) 13 de julio de 2018

El presentador d'El Chiringuito, Josep Pedrerol, va dir prou. Durant el programa, de matinada, el català va agafar el mòbil per llegir una notícia escrita a l'ABC, de carácter difamatoria contra el programa.El presentador no es va poder estar i va acabar titllant de "golfos" al diari. Després va voler rectificar però Pedrerol no es va poder aguantar i va tornar a explotar, acusant-los de fer "golfadas".Ha criticat el diari ABC, esgrimint que "cau en audiència en tots els OJD" i que "l'empresa no va molt bé". A més, Pedrerol recorda que ell escriu a La Razón i són la competència directa.En mig d'una allau d'elogis i crítiques, El Chiringuito "viu" la seva millor època d'audiència, encara que les polèmiques en el programa esportiu sempre han estat a l'ordre del dia.