WhatsApp inclourà una nova funció d'aquí a poques setmanes. Segons informa el portal especialitzat WaBetaInfo, l'app permetrà marcar els missatges com a llegits des de la barra de notificacions.Tal com es mostra en la següent imatge el funcionament serà molt senzill. Quan l'usuari desplegui el menú de les notificacions, li apareixeran dos botons sota el missatge rebut: "marcar com a llegit" i "respondre". Així doncs, només haurà d'escollir l'opció que prefereixi.Segons explica el mateix portal, WhatsApp també s'estaria plantejant afegir un tercer botó per silenciar les conversacions des de la barra de notificacions.