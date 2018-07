VÍDEOS Les divertides errades de coordinació a la Festa Nacional de França

Com cada 14 de juliol, França celebra la seva Festa Nacional i ho fa amb una desfilada en la qual hi participen més de 4.700 militars per commemorar aquest dia. Els francesos han exhibit potenciat, ja que han sortit al carrer 4.315 militars a peu, 237 a cavall, 220 vehicles, 64 avions i 29 helicòpters.La marxa pels Camps Elisis de París recorden la presa de la Bastilla, l'any 1789. Ara bé, com en tot acte públic, sempre poden haver-hi alguns malentesos i coses que no acaben de sortir com s'esperava. A continuació hi ha dos exemples clars d'aquests desajustaments: