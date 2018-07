VÍDEO La impactant campanya sobre l'abandonament de gossos durant les vacances

Arriben les vacances d'estiu i per desgràcia moltes famílies aposten per abandonar les seves mascotes. Segons la fundació Affinity, més de 140.000 gossos i gats són abandonats a Espanya cada any. Només un 45% dels animals que són rescatats per les protectores o altres entitats animalistes tenen una segona oportunitat, és a dir, els adopta alguna família.Per evitar aquest tipus de situacions, que passen arreu del món, per la xarxa està corrent una campanya duríssima per conscienciar a la societat sobre el tema de l'abandonament per una iniciativa de la fundació "30 millions d'amis" de França, un país on més de 60.000 animals són abandonats durant les vacances cada any.Aquesta campanya, publicada a YouTube el passat 11 de juny, clou amb missatge que remourà consciències: "Quan un gos abandona al seu amo no és per anar-se'n de vacances".