Els tres passos clau a seguir en un accident a la piscina o la platja

La piscina i la platja són els millors aliats per refugiar-se de la calor durant els mesos d'estiu. Cal anar, però, amb molt de compte per evitar que un bon dia a l'aigua es converteixi en una experiència tràgica. Tal com informa Creu Roja, que demana extremar la precaució per evitar accidents, molts ofegaments i circumstàncies adverses a l'aigua es poden evitar amb prevenció i certs coneixements bàsics.En aquest sentit, Creu Roja posa l'accent en la necessitat de la prevenció per impedir accidents evitables. Ara bé, si l'accident ja s'ha produït, com s'ha d'actuar? Què s'ha fer primer? Els minuts immediatament posteriors als fets poden ser vitals per a la víctima. Per això, els serveis d'emergència aconsellen seguir la conducta P.A.S, que es realitza tal com queda detallat a continuació.