VÍDEO El gest viral (i heroic) d'uns bombers durant una tanda de penals del Mundial

El Mundial és capaç de paralitzar el món. Un exemple clar és el partit de debut de la selecció d'Islàndia, que va reunir el 99% dels ciutadans del país davant del televisor. Malgrat la passió de milions de persones pel futbol, també n'hi ha que són capaços d'apartar la vista del partit si està succeint alguna cosa més transcendental. És el cas d'un equip de bombers de Zagreb.Eren els quarts de final, la selecció croata i la russa no aconsegueixen passar de l'empat en els 120 minuts de joc. Arriben els penals i el jugador del Barça Ivan Rakitic té en els seus peus l'accés a semifinals. Just abans de xutar, però, sona l'alarma d'incendis i, tot i la transcendència i els nervis del moment, els bombers no dubten ni un segon a aixecar-se, posar-se l'uniforme i sortir volant amb els camions. El vídeo s'ha fet viral.