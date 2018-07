L'eterna pregunta... quants diners s'han de «donar» si et conviden a un casament?

Arriba la temporada de casaments estiuencs, carregada d’invitacions d’amics i familiars sobre la taula. I és el moment de plantejar-nos un dubte existencial: Quan ens hem de gastar en el regal per als nuvis?Segons un estudi de bodas.net , entre els parelles que han utilitzat la seva llista de boda online, els convidats a Catalunya solen gastar-se una mitjana de 260 euros, uns 90 euros més que la mitjana europea. A Itàlia, l’import mig voreja 215 euros, i la xifra es redueix a 140 i 153 euros respectivament a França i Portugal.Però, com es calcula la quantitat exacte per regalar? El sentit comú diu que hi ha tres factors que s’han de tenir en compte: la vinculació que es té amb la parella, el nivell de la boda i, òbviament, les possibilitats econòmiques dels propis convidats. A més, també hi ha altres factors que hi intervenen, com la xifra de persones d’una mateixa família que han estat convidats, les despeses de desplaçament o les pernoctacions d’hotel. Per últim, també és rellevant el paper que es tindrà amb la parella aquell dia: no és el mateix ser un testimoni que un simple company de treball.Amb tot plegat, el pressupost mínim per al regal es considera de 100 euros. La mitjana, com ja hem apuntat, se situaria al voltant dels 260 euros, que inclouria el preu del banquet per persona més una contribució addicional.Segons el portal, al nostre país encara hi ha la tradició de donar els diners amb el típic sobre amb diners en efectiu. De fet, ho fan més de la meitat dels convidats (55%).I vosaltres, quants diners soleu donar?