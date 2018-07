Corinna revela que Joan Carles I la va utilitzar com a testaferro

El rei emèrit Joan Carles I va utilitzar Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amant reconeguda, com a testaferro per ocultar part del seu patrimoni i diverses propietats a l'estranger. Aquesta és la principal informació que s'extreu de les gravacions que ha publicat El Español aquest dimecres . L'empresària li revela a l'excomissari José Manuel Villarejo que el monarca l'utilitzava perquè té residència a Mònaco, país amb un sistema fiscal avantatjós.Segons detalla Corinna en una reunió celebrada a Londres el 2015 l'excomandant de la policia espanyola, implicat en l'operació Catalunya contra els líders sobiranistes i condemnat per trama de corrupció, la motivació de Joan Carles no era per motius personals, sinó fiscals: No ho ha fet perquè m'estimi molt, sinó perquè resideixo a Mònaco".En les gravacions amb el policia, s'escolta clarament Corinna confessant que està vivint "un malson enorme" perquè el monarca hauria posat part del seu patrimoni, com propietats al Marroc i d'altres llocs a l'estranger, en nom d'ella i que, des de la seva ruptura, Joan Carles I li estaria reclamant.En la trobada entre Villarejo i l'empresària que acompanyava el rei emèrit a Botswana quan va esclatar la polèmica de la caça d'elefants, surten a la llum alguns dels secrets més ben guardats de la mediàtica relació. Comptes a Suïssa, pressions, el cas Nóos, i d'altres elements per acabar de guarnir una conversa que, de ben segur, portarà cua.