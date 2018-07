VÍDEO Així és «Puigdemont GO!», el videojoc sobre el procés que està triomfant

S'han fet llibres, reportatges i documentals de tot tipus sobre el procés català. Però l'estudi Sàtira Games ha decidit anar un pas més enllà i ha creat el videojoc per a telèfons mòbils "Puigdemont GO!", amb el president català a l'exili com a gran protagonista. Està disponible en Android i iOS, el sistema operatiu d'Apple, i ja acumula més d'un centenar de milers de descàrregues.L'objectiu del videojoc, dissenyat amb les dinàmiques de jugabilitat al més pur estil Mario Bross, és avançar amb Puigdemont camí cap a Brussel·les, passant per diferents escenaris clau del procés com Alemanya o Suïssa, i combatre, amb les armes dels vots i les estelades, anomenades "DUIS", contra diversos enemics com el 155, la policia espanyola o un Rajoy gegant, entre d'altres. Hi té un paper rellevant també el nou president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra.