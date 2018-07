VÍDEOS El repte viral que es burla de les «caigudes» de Neymar

Neymar no ha fet un bon Mundial amb la seva selecció i ha estat més protagonista per les seves espectaculars -i un punt exagerades- caigudes durant els partits que no pas pels seus gols o pel seu lideratge dins del camp.És per això que aquests últims dies ha nascut a la xarxa un nou repte viral, el #NeymarChallenge, que es burla de les caigudes del futbolista. Consisteix en llançar-se a terra i fingir una lesió greu. Ja s'hi ha afegit força gent, des de periodistes fins a jugadors de futbol amateur. Ho podeu veure en aquests vídeos:[youtube]http://www.youtube.com/watch?&v=q4CdB5eXGiE[/youtube]