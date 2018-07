VÍDEO L’emoció de Piqué després que Shakira dediques el «Boig per tu» al seu pare

Gerard Piqué està encantant amb la cançó catalana que la seva dona Shakira va regalar al palau Sant Jordi. La cantant es va posar el públic barceloní a la butxaca durant el segon concert que va fer al palau aquest dissabte. En un moment de l'actuació, l'estrella colombiana ha dit que la cançó que cantaria és una de les preferides del seu sogre, el pare de Gerard Piqué, i encara que ha admès que no estava assajada, ha apuntat que la interpretaria amb molta estima.De fet, s'ha notat que la peça no estava del tot ben treballada atès que la cantant s'ha aturat quan ja havia arrencat a cantar per tornar a iniciar la popular cançó de Sau. Al segon intent, Shakira ha resolt el Boig per tu amb l'ajuda dels fans, que han cantat a l'uníson.