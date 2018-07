El torero Juan José Padilla no està disposat a deixar que els braus li guanyin la partida a l'arena. Quan encara no fa ni un dia que un toro li va arrencar part del cuir cabellut, el matador ha assegurat després de ser cosit que pretén vestir-se de nou per torejar la setmana vinent a Pamplona.



A Padilla li han fet proves que han determinat que la ferida no li ha provoca danys de gravetat, un fet que l'anima a tornar a la plaça per seguir la seva "gira" de comiat del toreig.