VÍDEO Un brau arrenca el cuir cabellut a un famós torero en una corrida

El torero andalús Juan José Padilla no té sort amb els braus. Després d'haver perdut un ull en una corrida de resultes de l'envestida d'un animal ara fa uns anys, aquest dissabte ha tornat a patir una aparatosa enganxada.Ha estat a la localitat d'Arévalo (Àvila) quan l'animal ha envestit Padilla, que s'ha entrebancat després d'haver-li clavat dues banderilles. L'animal ha enganxat una de les seves banyes al cap del matador i li ha arrencat part del cuir cabellut, per bé que, segons ha informat la família del torero, la ferida ha estat més aparatosa que no pas greu.