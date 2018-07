VÍDEO Indignació per les paraules de dos homes a Sanfermines sobre «la Manada»

Mientras un equipo de TV3 graba a una joven en Pamplona hablando de las actitudes sexistas, dos asquerosos se pegan a ella y molestan.



Según uno de los asquerosos, los violadores de #LaManada son "cinco gilipollas que HAN METIDO LA PATA".



"Y ahora venimos aquí como COHIBIDOS". pic.twitter.com/CFHydxwM4k — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 6 de juliol de 2018

Ejemplo 'a tiempo real' del patriarcado en accion: No estaban hablanso con ellos pero con sus huevos le quitan la palabra a la mujer para decir sandeces y que se les oiga a ellos. Señoros tontoloscojones a tutiplen. Hay que mandar a mierds mas. — Itxaso 'Taz' Moreno🎗#FREEAltsasukoak (@QueenoftheClyde) 7 de juliol de 2018

Destacable y preocupante la frase de "yo estoy casado, no vengo a hacer el mal". Osea que lo único que le impide según él el ir violando a mujeres en los sanfermines es un anillo de matrimonio. — StarCrossed (@nectarJM) 6 de juliol de 2018

O a saber en qué condiciones está su mujer. Igual está hasta el toto del #señoro — Lila♀ (@lila_tresmil) 7 de juliol de 2018

Con el mensaje que han recibido "quillos, disimulad un poco! Que luego las feminazis locas salen a gritar por las calles. Pero podéis continuar haciendo lo que os salga de la polla, que no hay castigo" — Lila♀ (@lila_tresmil) 7 de juliol de 2018

Meter la pata es lo que habéis hecho vosotros, lo que han hecho los de la Manada es meter la polla sin consentimiento. Si os sentís cohibidos imaginad las mujeres asistentes que han visto como la justícia española les recompensa dejando en libertad a violadores reincidentes. — Jonacinage (@GarciaJonacina) 7 de juliol de 2018

Onada d'indignació a Twitter per les declaracions de dos homes en un reportatge sobre Sanfermines de TV3. I és que aquesta setmana n'ha començat una nova edició marcada per la sentència que va deixar en llibertat provisional els membres de La Manada , els cinc violadors d'una noia de 18 anys a les festes l'any 2016.Per aquest motiu, TV3 va voler prendre declaracions a algun dels assistents sobre els comportaments masclistes i les accions que es duen a terme per evitar noves agressions.En una de les breus entrevistes, el reporter conversa amb una noia que està a favor de les mesures implementades quan, de sobte, dos homes de Cadis apareixen a la càmera i s'hi acosten. Després d'unes paraules una mica de fora lloc i que demostren precisament un d'aquests comportaments, el resum d'ella és clar: "Això no em sembla normal"."Cinc gilipolles que han ficat la pota". Aquesta és la valoració que fan dels violadors de La Manada, mentre valora com se sent: "Ara venim aquí com cohibits", mentre assegura, però, que ell està casat i que no ve a fer res malament.Aquest vídeo, tallat per Juan Miguel Garrido, conegut a Twitter com @Juanmi_News, ha rebut desenes de comentaris d'altres usuaris comentant precisament el comportament dels dos homes.