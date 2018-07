La valenta mort d'un pare per protegir els seus fills de l'atac d'un ós polar

Sempre es diu que, pels fills, un pare o una mare donarien la vida. Doncs aquest va ser el cas d'Aaron Gibbons, un canadenc de 31 anys, que va donar-ho tot per protegir la vida dels seus fills davant de l'atac d'un ós polar a Sentry Island, un conegut lloc de caça i pesca de Hudson Bay.



Gibbons es va interposar entre l'animal i els seus fills, i els va ordenar que fugissin corrents a amagar-se a la barca que tenien, on els nens van demanar ajuda a través de la ràdio. Segons el relat d'un dels familiars a la cadena ABC News, el pare es va encarar a l'ós, però no va poder salvar la vida, ja que en aquell moment no portava cap arma. L'animal va ser abatut poc després per una altra persona que també es trobava a l'illa.