VÍDEO Així són les ulleres «màgiques» per no marejar-te a la carretera

Unes ulleres per no marejar-te al llegir en el cotxe. Aquest és el nou invent de Citroën, empresa de fabricació de vehicles, que ha presentat al mercat. Mitjançant un vídeo, la marca explica com aquestes ulleres de quatre vidres regulen la sensació de mareig que tenim al llegir gràcies a un líquid a les muntures.Les ulleres s'anomenen Seetroën i regulen l'estabilitat de la vista en recrear la línia de l'horitzó. Tenen un cost de 99 euros i, segons afirma la marca, funcionen en un 95% dels casos.