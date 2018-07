L'emotiva història d'amor de dos catalans que es retroben 50 anys després per casar-se

L'amor és així, va i torna, però sempre queda. Això és el que asseguren Joana Barrós i Jaume Almirall, que es van conèixer i enamorar el 1947, i que 50 anys després es van retrobar. Els dos es van conèixer arran de la seva passió per l'excursionisme. La Unió Excursionista de Catalunya els va unir i comprometre, segons expliquen al programa Via Lliure de RAC1. Les dificultats del moment van truncar el seu casament, i malgrat que l'amor existia, la distància els va separar. Almirall va marxar a l'Argentina, es va casar al Brasil i allà va tenir fills. Aquesta no va ser la vida que va decidir portar Barrós. Ella es va quedar soltera, i va continuar vivint a Barcelona on, l'any 2000, tornaria a retrobar-se amb Almirall. De fet, ell havia tornat després de quedar-se vidu i la buscava per saber com estava. Tres anys després, quan ell tenia 70 anys i ella 78, es van casar i van donar sortida a la seva demorada història d'amor.