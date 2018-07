Una manada de lleons devora uns caçadors furtius que intentaven caçar rinoceronts

Almenys dos caçadors de rinoceronts han estat devorats aquesta setmana per una manada de lleons en una reserva natural de Sud-àfrica. Tal com han indicat les autoritats del país i se n'ha fet ressò la premsa local, al costat dels cadàvers hi van trobar un rifle d'alt calibre i una destral, armes habituals en la caça furtiva.



Els cossos dels caçadors, que no es descarta que en siguin 3, estaven a la zona de lleons de la reserva de Sibuya, a tocar de la localitat de Kenton, al sud-oest del país africà. Un equip de vigilants del parc els van localitzar.



"Es van trobar rodejats per una manada de lleons, aparentment grans, perquè no van tenir temps de reaccionar. No sabem quants eren, perquè no ha quedat massa cosa d'ells", relata el propietari de la reserva, Nick Fox.