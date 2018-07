La prestigiosa revista musical Rolling Stone ha publicat un rànquing amb les 100 millors cançons del segle XXI. Per elaborar-lo, la publicació s'ha basat en l'opinió de crítics i experts d'arreu del món. Us deixem amb el top 10 de la llista.1. “Crazy in Love,” Beyonce feat. Jay-Z2. “Paper Planes,” M.I.A.3. “Seven Nation Army,” The White Stripes4. “Hey Ya!”, Outkast5. “99 Problems,” Jay-Z6 “Maps,” Yeah Yeah Yeahs7. “Runaway,” Kanye West feat. Pusha T8. “Rolling in the Deep,” Adele9. “Royals,” Lorde10. “Last Nite,” The StrokesHi esteu d'acord? D'entre les escollides pels crítics, quina creieu que és la millor? Voteu a continuació.