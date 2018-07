VÍDEO Un Robinson Crusoe japonès, desnonat de la seva illa després de 29 anys

Es diu Masafumi Nagasaki, té 82 anys i fins fa poc vivia sol a la petita illa japonesa de Sotobanari. L'home, fotògraf de professió, va decidir deixar enrere el seu passat el 1989, quan es va mudar a aquest indret paradisíac per passar el seu temps allunyat de la societat.

Les poques persones que el van visitar, la majoria d'ells pescadors, asseguren que Masafumi Nagasaki anava despullat, passava les nits en una espècia de tenda de campanya que havia fabricat amb fustes i tela i feia esport cada dia per mantenir-se en forma.Doncs bé, després de passar 29 anys a Sotobanari, les autoritats japoneses han decidit fer-lo fora de l'illa. Tot i que els motius d'aquest inesperat desallotjament no se saben del cert, El País assenyala que es podria deure a un programa emès a la televisió japonesa en què es parlava sobre l'experiència de Masafumi Nagasaki. Per por a que la zona s'omplís de turistes, les autoritats del país haurien determinat obligar-lo a marxar de l'illa.A hores d'ara, es desconeix on ha anat a viure aquest home de 82 anys. Tot i això, són molts els que asseguren que ha reprès el seu estil de vida en una altra illa del Japó.

Foto: Pexels