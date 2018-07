L'estratosfèrica xifra de minuts que porta Neymar estirat a la gespa del Mundial

Dont get me wrong...my Son adores @neymarjr and wants Brasil to win the #WorldCupRussia2018

Gairebé 14. Aquesta és la xifra de minuts que l'exjugador del Barça Neymar Jr. porta sobre la gespa dels terrenys de joc del Mundial que s'està disputant a Rússia. Segons un estudi publicat per RTS Sports i que recull el diari As , en concret, el davanter brasiler porta 13 minuts i 50 segons estirat sobre el terreny de joc. La xifra se suma en els quatre partits que ja ha disputat la "cararinha" i que l'han portat als quarts de final, on s'enfrontarà a Bèlgica.Aquest estudi arriba després de la polèmica que està aixecant l'estrella del Brasil pel seu comportament quan rep una falta. En el darrer partit, els vuitens de final contra Mèxic, l'entrenador de la "Tri" va recriminar-li les pèrdues de temps i les suposades simulacions de què va ser protagonista. En aquest partit, RTS Sports compta que va estar-se més de 5 minuts estirat.A banda, milers de memes i vídeos han omplert les xarxes amb mofes a la seva actitud.