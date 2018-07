Instal·len un GPS amb targeta SIM a una cigonya i reben una factura de més de 2.000 euros

Una ONG ecologista de Polònia ha hagut de fer front a una factura de, ni més ni menys, 2.300 euros. El motiu? L'organització va instal·lar un GPS a una cigonya per estudiar i enregistrar les seves dinàmiques de vol al cel de l'Àfrica i el vol de tornada a Polònia. L'objectiu era que el dispositiu es pogués connectar a internet i enviar la seva ubicació. El senyal, però, es va perdre.D'aquests fets ja ha passat gairebé un any. Però el passat 7 de juny, l'ONG va rebre una factura telefònica absolutament desmesurada. Tot apunta que, tal com explica RAC1 , algú va treure la targeta del transmissor i la va utilitzar per trucar durant, mínim, 20 hores.