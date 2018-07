La radical decisió de Manolo el del Bombo després de la eliminació d'Espanya

Espanya ha quedat eliminada del Mundial de Rússia i amb ella una altra persona a part dels jugadors. Manolo el del Bombo diu adéu a la selecció, tal com ha afirmat al programa Versió RAC1 , i no tornarà a acompanyar La Roja a cap competició oficial.Després dels problemes per entrar la seva millor arma, el bombo, als estadis russos, Manolo s’acomiada de la seva posició de seguidor més mediàtic i fidel de la selecció espanyola. 10 Mundials i 7 Eurocopes.Que no pogués entrar el bombo a Rússia no és l’únic problema que ha patit. A Múrcia, l’any passat, li van robar l'instrument. Al Mundial de 2010 va patir una grip que el va obligar a retornar de Sud-àfrica.