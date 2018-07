La funció de Whatsapp per «vetar» els insofribles

Whatsapp permetrà als administradors silenciar persones als grups. Aquesta actualització, segons informa el portal especialitzat WABetaInfo , és una de les apostes de l'empresa per seguir millorant els grups en competència amb les funcions d’una altra aplicació de missatgeria com Telegram.Els administradors dels grups guanyaran una nova opció, permetre qui pot enviar missatges al xat. Existiran dues opcions de moment, segons informa el portal, amb previsió de més millores: ”tots els participants” o “només administradors”. Aquesta funció estarà recollida en l’opció Send Messages (enviar missatges).Així doncs, per a “silenciar” algú a l’hora d’escriure missatges, els administradors hauran de treure-li poders administratius, si els té. Això pot convertir els xats del grup a l’estil Telegram, que es poden enviar missatges i no permetre contestacions.